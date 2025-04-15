CNBC調查：關稅難助供應鏈回流美國　高成本反致企業另尋低關稅區

據CNBC最新供應鏈問卷調查顯示，特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策並不會讓供應鏈回歸美國，反而會讓企業在海外另尋低關稅地區。即便供應鏈回流，不僅將致成本翻倍，自動化的應用也不會讓就業機會增加。



57%的受調查企業稱，成本是生產不回流的首要原因，其次是尋找熟練勞動力的難度（21%）。特朗普政府承諾將對製造業回流企業進行減稅，但調查發現，在影響企業生產地決策的因素中，稅收的排名卻較低。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布「對等關稅」措施。（Reuters）

大多數受訪者估計，建立新的美國內供應鏈的成本至少是目前成本的兩倍。61%的受訪者表示，與將供應鏈遷回美國相比，將供應鏈遷移至關稅較低的國家更具成本效益。

此次調查於4月14日至18日進行，共涉及380名來自供應鏈企業和商業組織的受訪者，其中120名受訪者回答了所有問題。