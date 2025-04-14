Sony提高多國PS5售價　歐洲版加價50歐元　美媒：美國恐也要漲

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment, SIE）周日（4月13日）發文指，由於全球通脹高企和匯率波動，決定將PlayStation 5（PS5）遊戲機在歐洲、中東、非洲 、澳洲和新西蘭市場的建議零售價提高。彭博社指，隨着特朗普（Donald Trump）大加關稅，美國未來可能也難逃漲價潮。



SIE全球營銷副總裁 Isabelle Tomatis 在PlayStation博客發文，稱在高通膨和匯率波動等充滿挑戰的經濟環境下，14日起在上述地區提高PS5的建議零售價。

英國和歐洲的PS5數碼版將漲價25%。（PlayStation.Blog）

美媒The Verge指，加價幅度為10至15%左右，例如英國的PS5數碼版主機由389.99英鎊，加至429.99英鎊。歐洲的PS5數碼版主機由449.99歐元，加至499.99歐元，即加價50歐元。

澳洲和新西蘭的PS5標準版則分別漲到829.95澳元和949.95新西蘭元，數碼版則分別漲到749.95澳元和859.95新西蘭元。

PS5標準版和PS5數碼版。（PlayStation網站圖片）

這4個地區的PS5光碟機（PS5 Disc Drive）則將一同降價。

彭博社報道，隨着特朗普大加關稅，美國未來可能也難逃漲價潮，產業研究分析師上週預測，美國遊戲機價格基本上將上漲30%，並預計此舉將導致全球價格的重新調整。