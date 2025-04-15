日本羽毛球女神不堪遭粉絲跟蹤　志田千陽：期望發聲換取私人空間

被外界譽為日本「最美女雙」的志田千陽和松山奈未4月13日在2025年亞洲羽毛球錦標賽以局數0:2不敵主場出戰國家隊的劉聖書和譚寧。志田千陽和拍檔14日回到日本後，在機場向媒體表示，早前披露過去一年半遭到一名中國球迷跟蹤，是希望提醒民眾不要成​​為跟蹤者的受害者。志田千陽呼籲：「我們是作為運動員站在球場上。如果你們能夠支持我們作為運動員，而不介入我們的私人生活，我會很欣慰。」



綜合日本媒體報道，志田千陽和松山奈未這對組合在巴黎奧運勇奪女雙銅牌後人氣急升，志田千陽個人IG粉絲人數已超過107萬，她也不時在其帳號分享比賽及生活照片。

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志田千陽8日（上週二）在其IG限時動態以簡體中文撰文：「謝謝大家一直以來的支持，但在這裏想拜托各位粉絲，我們在中國的每次比賽都有受到跟蹤狂的傷害，已經持續了一年半的時間，最近我已經感到很不舒服很害怕了。」

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她續指：「但我知道不是所有粉絲都是這樣，我也很喜歡中國，感謝所有支持我的球迷，從現在開始請立刻停止跟蹤或類似行為，但如果這種情況還一直持續下去，我會想辦法處理。最後，請大家把目光放到賽場上，而不是我們的私生活，再次感謝大家。」

日本羽毛球員志田千陽與松山奈未在東京成田機場見記者：

日本最美女雙志田千陽和松山奈未4月13日在亞洲羽毛球錦標賽獲得銀牌，在回到日本後表示，早前披露過去一年半遭到一名中國球迷跟蹤，是希望提醒民眾不要成​​為跟蹤者的受害者。志田千陽呼籲：「我們是作為運動員站在球場上。如果你們能夠支持我們作為運動員，而不介入我們的私人生活，我會很欣慰。」（IG@_shidaspirit_）

據共同網報道，志田千陽與松山奈未在亞錦賽摘銀後，14日回到東京成田機場見記者時表示：「我已經很久無法放鬆了，我認為解決這個問題的唯一方法就是發聲，我們兩人（與松山）進行了討論，並決定對外公開事件。在社交平台曝光被跟蹤事件後，賽會主辦方有在她下榻的酒店加派保安駐守。」

日本最美女雙志田千陽和松山奈未4月13日在亞洲羽毛球錦標賽獲得銀牌，在回到日本後表示，早前披露過去一年半遭到一名中國球迷跟蹤，是希望提醒民眾不要成​​為跟蹤者的受害者。志田千陽呼籲：「我們是作為運動員站在球場上。如果你們能夠支持我們作為運動員，而不介入我們的私人生活，我會很欣慰。」（IG@_shidaspirit_）

志田千陽再次作出呼籲：「我們是作為運動員站在球場上。如果你們能夠支持我們作為運動員，而不介入我們的私人生活，我會很欣慰。」