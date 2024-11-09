日本羽毛球女神志田千陽衣錦還鄉 　獲授秋田縣榮譽市民獎｜有片

巴黎奧運期間，為日本奪得羽毛球女雙銅牌的志田千陽（Chiharu Shida）因其精湛的球技和燦爛的笑容而人氣急升。這位羽毛球女神日前衣錦還鄉，回到家鄉秋田縣獲授予縣榮譽市民獎，並參與凱旋巡遊分享奪得奧運獎牌的喜悅，吸引大批市民沿途駐足為她歡呼鼓掌。



在巴黎奧運奪得銅牌的日本羽毛球選手志田千陽回到家鄉秋田縣舉行凱旋巡遊：

志田千陽10月24日回到母校青森山田高校，受到師生的熱烈歡迎，她亦獲授予青森縣民榮譽特別賞、青森縣運動榮譽特別賞、青森縣特別榮譽賞，以表彰她在巴黎奧運取得的佳績。

志田千陽同時宣布獲任命為秋田縣品牌米「SAKIHOKORE」（サキホコレ）的宣傳大使，她表示很高興為推廣家鄉的秋田米出一分力，並指「SAKIHOKORE」口感獨特，十分美味。

志田千陽又表示很高興有這麼多家鄉父老如此熱烈地歡迎她。雖然運動員生涯充滿挑戰，但這次回鄉讓她實際感受到有人在背後為她加油助威，令她有動力繼續努力。