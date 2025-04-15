英國簽證費用高昂　對引進外籍科技職員缺乏吸引力

路透社周二（4月15日）報道，由於申請簽證的費用過於昂貴，英國難以吸引科學家、工程師等國際工人。英國皇家學會科學研究院表示，該國對外籍工人的移民費用比其他科學先進國家要高出17倍。這些成本已使英國引進人才填補技能缺口變得更加困難，與首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）發展經濟的目的相左。



劍橋大學2024年的一份報告稱，截至2023年底，英國93.4萬個空缺職位中，約46％屬於STEM（科學、技術、工程和數學）相關領域。儘管英國有劍橋、牛津和倫敦帝國學院等世界知名大學，但STEM人才卻嚴重短缺。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

英國政府則想削減淨移民數量，近年不斷提高簽證費用。其中移民健康附加費（IHS）去年上漲了66%，達到每位成年人每年1,035英鎊（約9,921港元）。

英國癌症研究中心蘇格蘭分部實驗室的負責人羅伯茨（Ed Roberts）表示，一位來自香港的免疫學研究員拒絕了該機構的聘用邀請，因為他必須支付約1.5萬英鎊（約15.4萬港元）的預付款才能帶妻兒搬到英國。

2025年1月22日，英國內政部網站發表聲明，稱已向國會申請上調電子旅行授權 (ETA) 費用至16英鎊、入籍英國費用至1605英鎊。（英國內政部網站）

大多數雇主只為員工報銷簽證費用，但不會為隨行家屬買單。

移民服務公司Fragomen的合夥人 Louise Haycock 表示，英國目前對企業收取的典型五年期技術工人簽證費用為12,120英鎊，比2021年高出近60%。如果再加上伴侶和兩個孩子，前期成本可能會增加到3萬英鎊。