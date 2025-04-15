大阪世博｜日本男翻出55年前800日圓門票　網民嘆：物價回不去了

日本大阪世博會上周日（4月13日）正式開幕，單日全票價格在4,000至7,500日圓之間（約217至407港元）。這也是大阪時隔55年再度舉辦世博會，近日有75歲日本蕎麥麵店老闆找出家中收藏的55年前大阪世博門票，發現當時票價僅800日圓，令網民感嘆物價變遷。



日本《福井新聞》報道，75歲的佐佐木哲男是福井縣越前市的蕎麥麵店「山むろ」第三代店主，他擁有2張1970年大阪世博會的門票，保存得完好如初。當年買完票後家中突然有事，因此錯過進場機會。

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隨着2025年大阪再次舉辦世博會，點滴回憶湧上佐佐木心頭。當年20歲的他在東京一家蕎麥麵店進修，就要出師回家時母親買了這兩張門票，告訴他回來後一起去觀展。然而母親在外出送餐時遭遇車禍住院，佐佐木只好請假回福井店裏幫忙，修業也被迫延期，母子倆最終沒能成行。佐佐木母親2014年已經去世。

1970年世界博覽會（大阪世博）照片。（expo2025.or.jp）

佐佐木稱：「看到這張票，我就想起了短暫歸鄉和進修的時光，我想好好珍惜它，把它留在身邊。」

網民也對票價感慨萬分：「物價回不去了。」「55年價格就漲了9倍啊。」「這張票現在具有很高的收藏價值了。」