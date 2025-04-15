美國豁免中國部份電子產品關稅蘋果受益　特朗普證實曾與庫克談話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周五（4月11日）宣布，豁免向智能手機、手提電腦及晶片等電子產品徵收對中國進口商品實施的145%巨額關稅。他周一在白宮表示已和蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）進行過談話，稱自己「最近幫了他」，令蘋果維持其產品利潤率。



特朗普在白宮與薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）的會晤中表示：「你看，我是一個非常靈活的人。我不會改變主意，但我很靈活。」「你不能直直撞上一堵墻，有時得繞過它、鑽過洞或向上爬。」

1月20日，蘋果CEO庫克（Tim Cook）出席特朗普就職禮的午宴。（Getty）

特朗普補充道，是自己結束了蘋果原本可能因額外徵費而面臨的嚴峻命運：「我和庫克談了話，我最近幫了他，和整個生意，我不想傷害任何人。」

天風國際證券集團分析師郭明錤（Ming-chi Kuo）強調，如果蘋果選擇維持價格不變，毛利率將下降8.5%至9%。