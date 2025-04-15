馬來西亞元首有華裔血統　高祖母為傳奇中國女子　習近平助尋族譜

中國國家主席習近平周二（4月15日）起訪問馬來西亞。當地媒體提及，該國元首蘇丹易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）去年9月訪華時透露，自己有華裔血統，高祖母是祖籍中國的傳奇女子黃亞嬌。習近平當即指示官員替其尋找族譜。



高祖母是祖父的祖母。馬來西亞《光明日報》報道，據《柔佛王室禮俗》記載，黃亞嬌是柔佛龍引港主的女兒，1885年成為「柔佛現代化之父」蘇丹阿布峇卡的第三任王妃，後被冊封為「蘇丹后法蒂瑪」。

2024年9月20日，中國北京，圖為中國國家主席習近平會晤馬來西亞最高元首易卜拉欣。（Reuters）

報道指，黃亞嬌聰慧能幹，深受蘇丹阿布峇卡尊重與寵愛。1887年8月，蘇丹阿布峇卡偕同黃亞嬌及女兒東姑布特麗乘船抵達麻坡，並在麻河舊渡輪碼頭主持開埠典禮，同時將麻坡命名為「香妃城」（Bandar Maharani）。

祖籍中國的馬來西亞柔佛傳奇女子黃亞嬌。（光明日報）

黃亞嬌非常關注大馬華人群體，會協助遇到困難的族人，因而贏得華人港主頭家的尊重。報道指，有一次百多名港主在開會後，集體進宮向她拜年。

黃亞嬌1891年2月逝世，新加坡《叻報》曾刊文稱她「入柔宮數十年，佐蘇丹，敷內政，佐治有方」。