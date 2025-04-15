習近平訪越晤總理范明政　促共同反對霸權主義、單邊主義

國家主席習近平4月14日到訪越南，分別與越南總理范明政、越南國會主席​​陳青敏會面。習近平與範明政會面時強調，雙方要加強戰略協作，夯實中越命運共同體建設政治根基。密切高層往來，加強戰略溝通，共同反對霸權主義、單邊主義、保護主義，落實好全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同捍衛國際公平正義，維護亞洲乃至世界和平穩定和發展繁榮。



圖為2025年平4月14日，國家主席習近平到訪越南，與越南總理范明政會面。（Reuters）

習近平與范明政會面時稱，雙方要推進高質量發展，為兩國攜手邁向現代化提供堅實戰略支撐。充分發揮中越陸海相連的區位優勢，加強發展戰略對接，深挖產業合作潛能。穩步推進基礎設施建設合作，提升互聯互通水平，保障貿易暢通。做大做強貿易、投資等傳統領域合作，拓展5G、人工智能、清潔能源、數字經濟等新興產業合作。堅定維護多邊貿易體制，共同推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展。

圖為2025年平4月14日，國家主席習近平到訪越南，與越南總理范明政會面。（Reuters）

范明政表示，越方期待與中方經貿投資、互聯互通、科技、金融等領域合作，提升經濟活力與成長動力，共同因應風險。加強期待辦「越中人文交流年」活動，加強人員往來和地方合作，增進人民友好感情。期待同中方加強在國際區域事務中的協作，在複雜多變的國際情勢下維持戰略定力，共同維護多邊主義和國際秩序。

圖為2025年平4月14日，國家主席習近平到訪越南，與越南國會主席​​陳青敏會面。（Reuters）

同日與越南國會主席陳青敏會面

習近平與陳青敏會面時稱，中越同為共產黨領導的社會主義國家，政治方向事關黨和國家前途命運和事業興衰成敗。兩黨兩國高層要及時就雙邊關系和共同關心的重大議題交換意見，不斷凝聚共識、增進互信、把穩方向，確保中越關系的航船穩定向前。要繼續保持黨際、立法機構、政治協商組織對口交流合作，深化治國理政經驗交流。

陳青敏表示，越中山水共識，在兩黨雙邊關係歷代領導人提出培育下「同志加兄弟」的真摯情誼，雙邊關係長期夥伴關係。習近平此訪充分體現了中國黨、國家和人民對越中關係的重視。