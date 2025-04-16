Oops萬斯再爆公關災難　接見冠軍球隊不慎將獎盃一分為二｜有片

與過往作風普遍低調的美國副總統不一樣，萬斯（JD Vance）似乎去到那裏都能自製頭條。4月14日，萬斯與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一道在白宮接見來自他曾擔任參議員的俄亥俄州立大學美式足球隊。在最後的大合照環節，萬斯試圖舉起該團隊贏得的冠軍獎盃時，不慎將獎盃一分為二。這段影片其後在網上瘋傳，萬斯嘗試為事件打圓場，指他不希望其他隊伍贏得這座獎盃，所以決定「自行將它毀滅。」



美國有網民分享萬斯不慎將獎盃「一開二」的影片：

據《紐約時報》的報道，特朗普、俄亥俄州立大學美式足球隊教練戴爾（Ryan Day）和萬斯在白宮南草坪發表講話後，畢業於俄亥俄州立大學的萬斯嘗試高舉獎盃。

遺憾的是，獎盃的金色頂部與黑色底座「瞬間解體」，萬斯一個不留神，導致底座當場掉到地上。從影片可見，萬斯其後從地上撿起跌落的底座。

這段影片其後在社交平台瘋傳，而萬斯則試圖用自嘲為自己解圍。他在X撰文指：「我不希望俄亥俄州立大學以外的高校能夠染指這座獎盃，所以我決定毀了它。」