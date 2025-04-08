外交部回應萬斯指中國人是「鄉下佬」：無知沒禮貌　詫異又悲哀

美國副總統萬斯（JD Vance）言論一向「惹火」，他近日接受媒體採訪時再次語出驚人，聲稱全球化經濟令美國「向中國鄉下佬（peasants）借錢，去買那些中國鄉下佬製造出來的產品。」此言論出，立即惹來美國網民熱議和猛烈抨擊。外交部發言人4月8日在例行記者會上表示，聽到這位美國副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詫異，也感到悲哀。



萬斯指全球化經濟迫使美國「向中國鄉下佬借錢買中國鄉下佬生產的貨品」：

美國媒體Buzzfeed4月6日報道，在一段霍士新聞的採訪影片中，萬斯談到特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的對華貿易政策時指：「我覺得我們都應該退一步問問自己，到底全球化經濟給美國帶來了甚麼？簡單來說，它是基於兩個原則：我們承擔巨額債務，去購買其他國家為我們生產的東西。」（What has the globalist economy gotten the United States of America? It's based on two principles. Incurring huge amount of debt to buy things other countries made for us)

萬斯進一步指：「更直接地說，我們向中國的鄉下佬借錢，去購買那些中國鄉下佬生產出來的貨品。」(We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture)

在北京，外交部發言人林劍舉行例行記者時表示，中方對中美經貿關係的立場已經講的很清楚了。聽到這位副總統說出這樣無知又缺乏禮貌的話，令人詫異，也感到悲哀。

2025年4月7日，中國外交部發言人林劍召開例行記者會。（外交部網站）

在美式英語中，peasant一詞可被理解為「農夫」，也可被解讀為口語中的「鄉下佬或土包子」，帶有強烈貶義。