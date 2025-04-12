格陵蘭美軍基地指揮官遭解除職務　美媒：因發內部電郵與萬斯割蓆

美國副總統萬斯（JD Vance）3月28日到訪丹麥屬地格陵蘭，並批評丹麥沒有加強當地的防衛。美媒報道，美國駐格陵蘭「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）指揮官邁耶斯（Susannah Meyers）早前曾發內部電郵，稱萬斯言論不代表該基地的立場。美國太空司令部其後於4月10日以對領導能力失信心為由，決定解除她的職務。



美國《紐約郵報》及軍事新聞網站Military.com於10日報道，美國太空司令部當晚在一份聲明中表示，由於軍方對邁耶斯的領導能力失去信心，她已被免去指揮官職務。

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）到訪丹麥屬地格陵蘭期間，在「皮圖菲克太空基地」（Pituffik Space Base）與當駐當地人員合照。（Getty）

太空司令在聲明補充指：「指揮官應遵守最高的行為標準，特別是在履行職責時保持不偏不倚。」

Military.com之後揭露一封由邁耶斯於3月31日發出的內部電郵，其中她表示：「我整個週末都在思考（萬斯）周五的訪問，其所採取的行動、說的話，以及對你們每個人的影響。」

2025年3月28日，美國副總統萬斯（JD Vance）和夫人烏莎（Usha Vance）參觀位於格陵蘭的美軍基地期間，時任基地指揮官邁耶斯（Susannah Meyers，左）與2人談話（Reuters）

邁耶斯強調，她不敢妄自揣測當前的政治形勢，但萬斯到訪格陵蘭時所發表的觀點並不反映基地的情況。

邁耶斯的言論被外界視為，是對萬斯表達不滿。對此，國防部發言人Sean Parnell在社交媒體X表示：「國防部不會容忍破壞指揮系統或顛覆總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）議程的行為。」