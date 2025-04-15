俄羅斯襲擊烏克蘭蘇梅釀35死　特朗普怪澤連斯基未阻止戰爭｜有片

烏克蘭北部城市蘇梅（Sumy）周日（4月13日）遭兩枚俄羅斯導彈空襲，增至35人死亡、119人受傷，死傷者包括兒童。當天為棕枝主日（Palm Sunday）。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周一在白宮接見薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）時暗示，烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）本可以阻止俄烏戰爭。



▼特朗普：澤連斯基本可以阻止

2025年4月14日，美國總統特朗普（右）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室會見薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele，左）。（Reuters）

特朗普將數百萬人喪生原因怪到3個人頭上：「戰爭絕對不應該發生。拜登（Joe Biden，美國前總統）本可以阻止，而澤連斯原本可以阻止，而普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭，俄羅斯總統）根本不應該開始這一切。」

談及澤連斯基時，特朗普說：「當你發動一場戰爭時，你必須知道你能夠贏得這場戰爭。你不會對一個比你大20倍的國家發動戰爭，然後指望別人給你導彈。」他指出，自己是第一個向烏克蘭提供標槍導彈（Javelin missiles）的人。

據《天空新聞》，當被問及針對蘇梅的攻擊時，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄軍只攻擊軍事目標。