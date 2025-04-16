法國至少6所監獄遭槍擊或縱火　司法部長形容為恐襲

法國司法部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）4月15日表示，全國至少6所監獄遭到槍擊和縱火襲擊， 他形容是恐怖主義行為，懷疑與政府加強打擊毒品交易有關。他同日到法國南部土倫（Toulon）其中一所遇襲監獄視察，該監獄入口遭到AK-47自動步槍射擊。



圖為2025年4月15日，法國普羅旺斯地區Aix-Luynes的監獄牆上寫著「DDPF」幾個字母。（Reuters）

達爾馬寧表示，當局打擊毒品犯罪不會退縮，也將令被監禁的囚犯過得更艱難。他表示，針對監獄的襲擊是極其嚴重罪行，也是恐怖襲擊。他表示，警方正在追查肇事者，並將對他們施以「極其嚴厲的刑罰」。

法新社引述消息人士稱，針對監獄的攻擊似乎是有組織，並且與政府打擊販毒「明顯相關」。達爾馬寧此前表示，計劃建立新的高度保安監獄，以關押在囚的100名毒梟。

目前尚無任何組織聲稱對事件負責，媒體指部份受損車身及地點發現「DDPF」字樣，意思為「法國囚犯權利」，另有無政府主義口號。警方消息，這可能是極左翼激進組織所為。