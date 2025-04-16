習近平訪馬來西亞將晤最高元首與首相　安華：相信此行對兩國有益

中國國家主席習近平4月15日晚乘專機抵達吉隆坡，展開對馬來西亞為期三天的國事訪問。習近平隨後發表書面講話，稱將與最高元首易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）和首相安華（Anwar Ibrahim）就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。安華同日在社交媒體上稱，習近平此行必定令中馬兩國受益。



習近平抵達吉隆坡後稱，中馬兩國是隔海相望的友好鄰邦，傳統友誼綿延千年。兩國建交半個多世紀以來，堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。

他表示，兩國作為重要發展中國家和全球南方成員，加強高水平戰略合作符合雙邊共同利益，有利於地區乃至世界和平、穩定、繁榮。

習近平期待以這次訪問為契機，進一步加強兩國傳統友誼，增進雙方政治互信，推進現代化建設合作，共促文明交流互鑒，推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階，開啟中馬關係新的「黃金50年」。

2025年4月15日，中國國家主席習近平乘專機抵達吉隆坡對馬來西亞展開國事訪問，並與在場迎接的首相安華（Anwar Ibrahim，左）握手。（Xanwaribrahim）

安華同日在社交媒體X表示，習近平此行隨了能令雙方受益外，還將進一步鞏固兩國建立在深厚尊重基礎上的友好關係。