習近平訪馬來西亞將晤最高元首與首相 安華：相信此行對兩國有益
撰文：劉耀洋
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中國國家主席習近平4月15日晚乘專機抵達吉隆坡，展開對馬來西亞為期三天的國事訪問。習近平隨後發表書面講話，稱將與最高元首易卜拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）和首相安華（Anwar Ibrahim）就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。安華同日在社交媒體上稱，習近平此行必定令中馬兩國受益。
習近平抵達吉隆坡後稱，中馬兩國是隔海相望的友好鄰邦，傳統友誼綿延千年。兩國建交半個多世紀以來，堅持相互尊重、平等相待、合作共贏，樹立了國與國關係的典範。
他表示，兩國作為重要發展中國家和全球南方成員，加強高水平戰略合作符合雙邊共同利益，有利於地區乃至世界和平、穩定、繁榮。
習近平期待以這次訪問為契機，進一步加強兩國傳統友誼，增進雙方政治互信，推進現代化建設合作，共促文明交流互鑒，推動中馬命運共同體建設不斷邁上新台階，開啟中馬關係新的「黃金50年」。
安華同日在社交媒體X表示，習近平此行隨了能令雙方受益外，還將進一步鞏固兩國建立在深厚尊重基礎上的友好關係。
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