特朗普政府擬砍聯合國維和任務資助 料涉180億元資金
撰文：官祿倡
出版：更新：
路透社4月15日引述一份內部文件指，美國白宮管理和預算辦公室（OMB）以西非國家馬里（Mali）、黎巴嫩和剛果的聯合國維持和平行動失敗為由，提議取消對聯合國維和任務的資助。
美國是聯合國常規預算和維和預算的最大捐助國，佔聯合國37億美元（約287億港元）核心常規預算的22%，佔56億美元維和預算的27%，，若按比例相加總共約有23.26億美元（約180億港元）。這些資金貢獻是強制性的。中國為聯合國常規預算和維和預算的第二大捐助國。
OMB擬議的取消維和經費，包含在國務院預算的所謂「回撥」（Passback）計劃中。特朗普政府計畫將國務院的預算大減一半。
國務院定於周二對OMB的提案做出回應。特朗普在第一任期內曾提議削減約三分之一的外交和援助預算，但負責制定聯邦政府預算的國會拒絕了特朗普的提案。
由於這項計劃尚未確定，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）日前回應說：「沒有最終計劃，沒有最終預算。」
美國新財年將從今年的10月1日開始，而新的財政預算案須得到國會批准，立法者可以決定恢復政府提議削減的部份或全部資金。
特朗普狂砍對外援助92%合同被取消 USAID被裁員工僅獲15分鐘收拾特朗普：將停止向允許非法示威的大學提供政府資助馬斯克政府效率部21人辭職 拒絕協助廢除關鍵公共服務政府效率部裁員計劃嚇死人？美國公務員猝死 家屬呻她焦慮過餘生