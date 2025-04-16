特朗普政府擬砍聯合國維和任務資助　料涉180億元資金

路透社4月15日引述一份內部文件指，美國白宮管理和預算辦公室（OMB）以西非國家馬里（Mali）、黎巴嫩和剛果的聯合國維持和平行動失敗為由，提議取消對聯合國維和任務的資助。



美國是聯合國常規預算和維和預算的最大捐助國，佔聯合國37億美元（約287億港元）核心常規預算的22%，佔56億美元維和預算的27%，，若按比例相加總共約有23.26億美元（約180億港元）。這些資金貢獻是強制性的。中國為聯合國常規預算和維和預算的第二大捐助國。

OMB擬議的取消維和經費，包含在國務院預算的所謂「回撥」（Passback）計劃中。特朗普政府計畫將國務院的預算大減一半。

國務院定於周二對OMB的提案做出回應。特朗普在第一任期內曾提議削減約三分之一的外交和援助預算，但負責制定聯邦政府預算的國會拒絕了特朗普的提案。

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

由於這項計劃尚未確定，國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）日前回應說：「沒有最終計劃，沒有最終預算。」

美國新財年將從今年的10月1日開始，而新的財政預算案須得到國會批准，立法者可以決定恢復政府提議削減的部份或全部資金。