政府效率部裁員計劃嚇死人？美國公務員猝死　家屬呻她焦慮過餘生

在美國社會安全局（United States Social Security Administration，SSA）工作約25年的資深員工Monique Lockett今年2月上班期間猝死，她離退休尚有5年，家屬控訴她離世前有感政府效率部（DOGE）裁撤政府僱員的壓力，生前陷入高度恐懼不安。



美媒引述Monique的姊妹Ksha形容她生前最後數週感到焦慮與壓力愈來愈嚴重，指在機構擔任資訊專家的姊姊負責維護敏感數據資料庫，除擔心資料意外泄漏外，還關心身邊同事會不會面臨裁員。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友馬斯克（Elon Musk）領導下的政府效率部大幅裁撤政府僱員。報道指，裁員除影響僱員的生計外，還會影響那些未受裁撤的僱員精神健康，令他們時刻擔憂自己前途。

Ksha描述姊姊臨終前數日表現，稱姊姊被指「不重要」、「浪費」，工作成果「不被重視」，「她感到非常難過」。

報道引述馬里蘭州法醫檢察長辦公室發言人Stephanie Moore指，事主死於動脈粥樣硬化心血管疾病（ASCVD）。

2025年2月5日，美國華盛頓，圖為示威者在聯邦政府大樓外抗議政府效率部裁撤僱員舉動。（Getty）

不過目前尚未知Monique在當日受到甚麼打擊病發身亡，醫學專家指長期的壓力會提高發病風險，Ksha認為姊姊的身亡與工作壓力有關。