哈佛能否對抗特朗普？聯邦撥款遭凍結 專家：需找3120億捐款彌補
撰文：莊勁菲
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美國哈佛大學（Harvard University）與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府展開對抗戰，拒絕華府的政策調整要求，美國教育部隨後凍結哈佛的22億美元（約171億港元）聯邦撥款。作為極富裕大學，哈佛坐擁巨額532億美元（4149億港元）巨額捐款基金，但專家指由於大部份捐款設指定用途，加上捐款基金的使用規定，若要填補約20億美元（156億港元）聯邦撥款的損失，按規定該校的捐款基金需要增加400億美元（3120億港元）。
英國廣播公司（BBC）指出，哈佛大學擁有532億美元的捐款基金，數額之大，甚至高過一些小國的國內生產總值（GDP），因此具有一定抵禦風險能力。
但據非營利機構美國教育理事會（American Council on Education）發言人布魯姆（Steven Bloom）表示，哈佛面臨的情況仍然嚴峻。
他指出捐款中的70%指定用於特定項目，此對於教育捐贈來說很常見，哈佛必須按照捐贈者的指示來使用該筆錢，否則面臨法律責任風險。
報道指，捐款基金的「金科玉律」是大學每年支出不應超過其捐贈總額的5%，也就是說，為了彌補20億美元（156億港元）的損失，哈佛需要補上400億美元的捐款（3120億港元）。
若然特朗普政府真的取消哈佛大學免稅優惠，這種痛苦只會再加劇。由於哈佛大學在大波士頓地區各地都有校區，據彭博社估計，哈佛大學2023年節省1.58億美元的房產稅。
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