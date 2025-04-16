奧巴馬挺哈佛大學抗政府改革要求　特朗普威脅取消該校免稅地位

美國哈佛大學（Harvard University）此前拒絕特朗普政府改革校政的要求，包括終止多元、公平和包容項目（DEI）等。前總統奧巴馬（Barack Obama）4月15日公開支持哈佛，讚揚該校抵抗政府對學術自由的干預。總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）同日則在社交媒體上威脅將該校視為「政治實體」，並取消其免稅地位。



英國《衛報》報道，奧巴馬在社交媒體X發文表示，哈佛大學透過抵抗政府扼殺學術自由的非法行為，為其他高等教育機構樹立了榜樣，並大讚該校採取了切實措施確保校內所有學生都能受益於充滿知識探究、嚴謹辯論和相互尊重的環境。

對於哈佛大學堅拒配合的立場，特朗普15日在社交媒體Truth Social發文，暗示可能剝奪該校免稅的資格。

特朗普威脅，如果哈佛大學繼續推動具政治、意識形態及與恐怖主義相關的「病態思想」，該校或許應被視為政治實體且失去免稅地位。他強調：「別忘了，免稅資格完全取決於其（哈佛大學）是否為公共利益服務。」

2025年4月12日，美國麻省劍橋，示威者在劍橋公園聚集，呼籲哈佛大學（Harvard University）高層抵抗特朗普政府對學校校政的干涉。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日重申，哈佛大學必須遵守聯邦法律，並補充指特朗普希望看到該校就其校園內發生反的猶太主義行為道歉。