白宫：路透彭博社等不再是特朗普隨行記者團固定成員

白宮周二（4月15日）表示，包括路透社和彭博社在內的通訊社，將不再是隨行報道美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的記者團永久成員。據路透社報道，白宮將進一步採取更大力度的限制措施，以控制哪些媒體可以向特朗普提問及實時報道他的言論。



繼美聯社因不顧特朗普為墨西哥灣改名「美洲灣」而被白宮封殺後，又有媒體採訪特朗普的活動被限制。

總統隨行記者團通常由約10家媒體組成，無論特朗普是在橢圓形辦公室講話，還是到國內外出訪，他們都會全程追蹤。

2025年3月26日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt，不在圖中）於白宮舉行的記者會上，一名記者站在一塊寫着「我們挺美聯社」的標語旁，低頭看手機。（Reuters）

根據新政策，受影響的通訊社將失去在記者團中的固定位置，而是與大約30家其他報紙和印刷媒體一起加入更大的輪換制度。

路透社表示，由於通訊社的使命是向其他新聞機構和讀者提供即時訊息，因此比一般媒體更密切地報道總統和白宮的日常情況；金融市場也依賴通訊社對總統聲明的即時報道。

2025年4月15日，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在美國華盛頓特區舉行記者會。（Reuters）

據白宮周二向路透社提供的指引，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）將有權決定每日的記者團成員名單，「以確保總統的信息能夠傳達給目標受眾，並確保在事件需要時有具備相關主題專業知識的媒體在場。」