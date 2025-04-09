美聯社涉美洲灣爭議遭封殺　法院要求白宮恢復採訪權限

美聯社（AP）早前因涉及「美洲灣爭議」，而遭總統特朗普（Donald Trump，又譯）及白宮封殺。美聯社2月為此入稟法院，指控政府官員侵犯言論自由。地區法官麥克法登（Trevor McFadden) 4月8日下令白宮須解除對美聯社實施的採訪限制，允許對方記者進入白宮橢圓形辦公室及空軍一號專機採訪。



路透社8日報道，麥克法登在裁決書中表示，法院認為，根據第一修正案，倘政府允許記者進入某些地方進行採訪，那麼它就不能因為部份記者的觀點問題而將後者拒之於門外。

麥克法登表示，該裁決要到14日才會生效，以便給特朗普政府時間進行上訴。

圖為2025年2月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在乘坐空軍一號專機期間，簽署公告將2月9日定為「美國灣日」後發表講話。（Reuters）

特朗普上台後簽令將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改名為美洲灣（Gulf of America，又稱美國灣），美聯社其後以編採標準及方便讀者為由繼續使用原有名字，結果遭白宮封殺。

兩名美聯社記者早前在3月27日的聽證會上表示，相關限制妨礙了美聯社針對特朗普進行報道的能力。

訴訟稱，由於美聯社無法挑戰禁令，相關限制違反了美國憲法對言論自由和正當法律程序的保護；而特朗普政府的律師則辯稱，美聯社無權獲得「特別採訪總統」的權利。

2025年3月26日，美國華盛頓特區，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt，不在圖中）於白宮舉行的記者會上，一名記者站在一塊寫着「我們挺美聯社」的標語旁，低頭看手機。（Reuters）

美聯社發言人在一份聲明中表示，法院的裁決確認了媒體和公眾能自由發表言論而不受政府報復的基本權利。