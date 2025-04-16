特朗普關稅｜跨國玩具巨頭斥：他毀了我們22年來在中國創造的一切

「特朗普這麼做，會偷走全美家庭和孩子們的聖誕節。」談到美國總統的對華關稅亂拳，跨國玩具巨頭築愉（Zuru）的聯合創辦人、億萬富翁莫布雷（Nick Mowbray），控訴其關稅謬政「癱瘓」了自己在中國生產玩具的公司，將迫使他提高在美國的零售價格。



據美媒彭博社14日報道，築愉在中國生產機械人寵物Pets Alive、軟彈槍玩具XShot，以及其尿布品牌Millie Moon和Rascals，在沃爾瑪、塔吉特等美國零售商進行銷售。這使得該公司將直面特朗普對中國進口商品徵收的145%高額關稅的「暴擊」。

莫布雷受訪時警告稱，基於當前關稅水平，美國玩具的零售價至少將翻一倍，「由於80%的玩具都在中國製造，我們和大多數競爭對手正面臨同樣處境。」

據美媒介紹，現年40歲的莫布雷，就是在中國這片沃土發家的。

20多年前，這名新西蘭人從大學輟學，和哥哥馬特移居到中國。兄弟倆一句中文也不會，也沒有任何人脈，靠着從父母那裏借來的2萬新西蘭元（約合1.2萬美元）啟動資金，在廣州開了第一家玩具工廠，開始了創業之路。

經過幾十年的運營，更多的工廠相繼落成，築愉如今已發展成為一家實力雄厚的廉價玩具品牌，與美泰和孩之寶等美國行業巨頭競爭。兩兄弟也成為了億萬富翁。

莫布雷曾多次將自己的成功，部份歸功於中國完備的低成本供應鏈。但如今，美國毫無道理的對華關稅，正讓他的玩具帝國岌岌可危。

莫布雷表示，今年公司原計劃向美國出口價值約22億新西蘭元（約合13億美元）的玩具，這占其全球銷售額的一半。

「如果對這些產品徵收145%的關稅，那關稅金額將接近30億新西蘭元（約合17.2億美元），這顯然是不可能承受的，」 他說，「從財務角度看，這完全不可行。」彭博社早前曾稱，築愉2024年一年的營收是30億新西蘭元，玩具占銷售額的三分之二。

據莫布雷透露，公司正在與零售商協商，其中一部份零售商已經暫停下單。他說，「我們每天都在評估零售價格，價格必須大幅上調。我們得考慮自己能夠承擔多少關稅成本。」

美媒稱，自本月早些時候特朗普宣布開徵關稅以來，莫布雷兄弟以及築愉的高層管理人員幾乎每天都會召開電話會議，謀劃未來出路，同時密切關注美國政府關於某些行業臨時豁免關稅的討論。

對於特朗普希望通過關稅政策讓「製造業回流美國」，莫布雷認為把築愉的生產線遷至美國並「不是一個可選項」。

去年12月接受彭博社採訪時，莫布雷就曾強調，「即便（美國）加征關稅，中國的供應鏈仍然是無敵的。論效率，我們無法與之抗衡。」當時他還稱，築愉決定「雙倍、三倍地押注中國」。

現在，莫布雷也沒改變他的看法。他指出，在玩具製造領域，中國擁有非常深厚的生態系統，供應鏈關係緊密，「即便是把產能遷至越南或印度都很困難，因為那裏的供應鏈遠達不到中國的水平。」

莫布雷還提到，儘管公司目前正在泰國建設一家工廠，但這種多元化佈局也因反覆無常的關稅政策而變得複雜。在美國所謂的「對等關稅」中，泰國擬被徵收36%的關稅。

築愉原計劃的IPO上市，也因關稅鬧劇而暫時擱置。這家年增長率高達30%，發展前景本一片光明的玩具廠商，猝不及防被迫陷入停滯，令莫布雷百思不得其解，「我們花了22年的時間打造這一切，卻輕而易舉地被這麼一兩個人破壞成這樣，實在讓人費解。」

在特朗普的關稅措施下，玩具業是美國遭受衝擊最嚴重的行業之一。美媒指出，過去中國製造的玩具一直被免徵關稅，但如今高達145%的關稅，意味着廉價玩具將驚變「奢侈品」。

美國商務部數據顯示，去年美國進口了價值177億美元的玩具，其中75%來自中國。美國玩具協會的統計顯示，美國目前銷售的所有玩具中，近八成都是在中國製造的。

總部位於加州的MGA是全美最大玩具公司之一，該公司行政總裁艾薩克·拉里安（Isaac Larian）在接受美媒採訪時指出，受關稅影響，公司別無選擇，只能把玩具價格「提高兩位數」。

「我46年的生意現在正岌岌可危，」拉里安哀嘆道，要在美國本土尋找製作娃娃頭髮的原材料非常困難，「美國根本就沒有工廠能給娃娃做頭髮。我能怎麼辦？我總不能賣光頭娃娃吧？」

MGA雖然在俄亥俄州也有工廠，也有能力生產更多的玩具，但拉里安直言，「美國人根本不想在工廠工作」。

美國玩具協會主席格雷格·阿赫恩（Greg Ahearn）對CNN表示，中國較低的勞動力成本，有助於降低玩具生產成本。即使近年來技術不斷升級，但玩具生產仍需要手工作業，比如為娃娃繪製「妝容」。

他補充說，絕大多數的美國玩具製造商都是小型企業，對他們而言，直接使用中國現有的基礎設施，比從零開始在美國建廠要容易得多。因此雖然美國也在進行部分玩具製造，但短期內沒有除中國之外的替代選項。

即便是標註着「美國製造」的玩具，實際上也可能是用中國零部件製造的。弗吉尼亞州一家玩具店的店主盧瑟福（Amy Rutherford）告訴美國廣播公司（ABC），她店裏有一款標為「美國製造」的塑料手鐲，但手鐲上的珠子來自中國。

盧瑟福從世界各地的供應商那裏採購玩具。她強調，有時供應商來自美國、英國或西班牙，但實際上這些玩具的製造地依然是中國。

她也坦言，儘管自己願意消化部份額外成本，但她不可能承擔所有145%的關稅，售價必然會上漲。關稅措施實施後，她店裏的熊貓玩偶將從32美元漲到80美元，「不會有顧客買單的。」

另一家美國玩具製造商Basic Fun！的整個供應鏈都在中國。迫於關稅威脅，該公司已經暫停了所有產品的發貨。

行政總裁富爾曼（Jay Foreman）大為苦惱，「現在已經不是某一家公司所面臨的問題，而是關乎美國整個玩具行業的生死存亡。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

