關稅戰暗黑真相？特朗普黨友被揭上周股市暴升前「賣國債買股票」

彭博新聞報道，就在美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對多數國家暫停執行對等關稅90天並因而刺激股市大漲的前一天，共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）賣出了美國國債並買入亞馬遜（Amazon）、黑石集團（Blackstone）和特斯拉（Tesla）股票。



這位來自佐治亞州（Georgia）的共和黨議員與特朗普關係密切。依規定揭露的財務報告，顯示她上周進行了這些交易。

共和黨聯邦眾議員葛林（IG@realmarjoriegreene）

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葛林這些交易是在上周二（8日）和上周三（9日）兩天執行。特朗普上周三上午先是在社群平台上貼文說：「買入的大好時機已至。」3個半小時後，他宣布暫停對等關稅，標普500指數應聲大漲9.5%，創下了2008年以來最大升幅。

彭博社說，葛林的辦公室暫未回覆置評請求。

葛林是特朗普宣布關稅後，首波揭露財務的議員之一。她一直是股市活躍交易者，向來看好半導體與科技產業。她賣出美債，是今年初買進逾50萬美元（約388萬港元）國債後，首次脫手。

國會民主黨議員們已經要求調查，上周特朗普的對等關稅急轉彎時，有關的人士是否利用宣布的時機從中牟利。

民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）致函美國證管會（SEC），信中提到，她不知道哪些官員可能事先知情，但內幕人士若從市場波動中獲利「顯失公平」。

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由於財務披露報告僅要求議員列出較大範圍內的交易價值，而且不包含具體的執行時間或成本基礎，因此目前無法確定葛林前述股票與債券交易，到底有多少發生在特朗普宣布暫停關稅之前。

由申報資料只能看出，葛林8日在11011美元至165000美元（約8.5萬港元至128萬港元）這個範圍內買入股票。而以紐約時間當天上午11:20的時間點為例，黑石、摩根大通和特斯拉的股票觸及了當天的最高價。8日和9日兩天，葛林買進的股票，價值介於21021美元至315000美元（約16萬港元至244萬港元）區間。她賣美債的日期在4月8日，價值在50001美元至100000美元（約39萬港元至78萬港元）之間。

葛林買入的其它股票還包括晶片股輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、高通（Qualcomm），以及運動服裝公司Lululemon與Nike。

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