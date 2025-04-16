外媒分析：中國在關稅較量中握有多張王牌　美國目前痛感更強

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）挑起全球關稅貿易大戰，其中對於中國下手最重。雖然在兩國貿易關係中，中國是順差國，美國是逆差國，但許多專家提醒，美國不應該低估中國抵禦特朗普脅迫策略的能力。



英國《金融時報》當地時間4月15日分析指出，在這場針鋒相對的較量中，中國握有多張王牌——日益多樣化的出口市場、巨額美國國債、對關鍵戰略礦產的掌控，以及應對危機時國家體制上的優勢，這些籌碼不僅能讓中方經受住考驗，還能在談判中突顯出自己的實力。

美國彭博社當地時間4月14日發文稱，貿易戰的確沒有贏家，但在這場由特朗普發起的貿易戰中，一個事實正變得愈發清晰——中國掌握的籌碼可能比美方預想的更為有力，尤其當人們開始關注其反制策略之時。實際上，在中美經貿關係中，美國對中國商品深度依賴，限制進口反而成了一種自我傷害。

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

報導提到，在消費驅動的美國經濟中，對消費者喜愛的東西徵稅會產生嚴重後果，而這些人也削弱了特朗普的談判地位。報導注意到，當前中方不但發起關稅反制，而且在特朗普色厲內荏的訛詐之下，並未就談判妥協。

一家知名經濟研究機構的首席中國經濟學家直言：「僅從市場反應來看，我認為眼下是美國（痛感更強）……美國正面臨更大的壓力，試圖坐到談判桌前進行談判。」

中國和美國，到底誰更依賴誰？

《金融時報》指出，中國去年對美國貿易順差接近3000億美元，總出口中約15%流向美國，特朗普如今宣佈對華加徵的關稅稅率的確相當誇張，但國際經濟學家表示，這忽略了一個關鍵事實：中國可以比美國更容易找到替代進口來源，反之則不然。

美國對華出口商品主要集中在農業領域，如大豆、棉花、牛肉和禽肉，因此附加值較低。而美國從中國進口的許多商品，如電子產品、機械和一些加工礦產，則恰恰相反。

紐約市立學院國際經濟學教授本戈阿（Marta Bengoa）表示，儘管中美兩國在貿易上仍高度相互依賴，但這意味着最終的風險天平落在美國一邊。「美國對中國的依賴程度更高，因為中國從其他地方採購農產品比美國更換電子產品和機械更容易。」她說：「例如，中方已經在從巴西大量採購大豆，因此最終中國擁有更多的籌碼。」

彭博社也指出，傳統觀點認為，像美國這樣的貿易逆差國，在貿易衝突中比順差國更具優勢，這一簡單的邏輯在於：若我長期大量購買你的商品，一旦減少進口就將對你造成更大傷害。

美國對中國的依賴程度更高，因為中國從其他地方採購農產品比美國更換電子產品和機械更容易。(Reuters)

可關鍵問題是，如果美國確實需要中國商品時呢？當這些「中國製造」實際來自美國企業時呢？當限制進口變成自我傷害時呢？

這種矛盾，特別是最後一種情況，在中美經貿關係中尤為明顯。儘管美國對眾多中國商品深度依賴，但華盛頓鷹派卻將此扭曲為發動貿易戰的理由。

這種經濟相互依存的複雜性，在特朗普政府給予智慧手機、筆記型電腦和記憶體晶片等科技類產品關稅豁免的決定中就顯露無遺。一個關鍵原因顯而易見：蘋果公司等依賴中國生產的企業，根本無法承受特朗普對華徵收145%關稅的衝擊。

「中國早已未雨綢繆，經濟彈性十足」

中國出口對美國市場的依賴程度已大幅下降。美國政府的資料顯示，中國在美國進口中的份額已從2016年的21%降至2024年的13.4%，這大幅降低了中方的貿易風險敞口。

與此同時，中國的產能已通過越南和柬埔寨等東南亞國家重新佈局。《金融時報》聲稱這是一扇「戰略後門」，而特朗普是否會堅決堵上這一「後門」，值得觀察。目前，越南對美國的貿易順差達1240億美元，已被特朗普加徵46%的「對等關稅」，只不過這一稅率將被暫緩徵收90天時間，稍微留出了一些喘息空間。

中國國旗：圖為2024年3月4日全國政協十四屆二次會議在人民大會堂開幕當天，一名警察走在天安門廣場。（Reuters）

法國投資銀行Natixis亞太區首席經濟學家、比利時布魯蓋爾研究所（Bruegel）高級研究員埃雷羅（Alicia García Herrero）認為，就算中國出口遭遇硬性中斷，對中國龐大的經濟影響也不會是災難性的。

「中國是一個具有彈性的龐大經濟體。」埃雷羅說道。

美國智庫世界大型企業聯合會（Conference Board）中國研究中心主任蒙圖法-埃盧（Alfredo Montufar-Helu）則指出，儘管中國也在應對自身的挑戰，但在進入貿易僵局時，中國有着體制優勢，有更大的能力刺激本國經濟。

「美債和關鍵礦產，中國手中王牌不少」

《金融時報》指出，長期積累的巨額美國國債， 是中國手中握著的一大關鍵籌碼。理論上，中國可以通過出售這些美債以減少其風險敞口，此舉進而可能引發市場對美國資產吸引力的擔憂，並加速美元和美債的進一步貶值，也使美國進口商品的成本更高。

研究機構CreditSights亞洲信貸策略主管Zerlina Zeng還預計，中國未來將繼續執行長期外匯儲備多元化戰略，逐步將美元資產轉換為其他貨幣資產。

特朗普在當地時間4月2日拋出所謂「對等關稅」之後，又於4月9日突然宣佈對大部分國家暫緩90天實施，期間僅保留10%的所謂「基準關稅」。個中原因，有人認為與美國國債被大量拋售有關，甚至不少傳聞指向日本方面。

路透社指出，美國國債上周遭大量拋售，導致長期收益率創下自2020年新冠疫情爆發以來的最大漲幅，本應扮演金融動盪避風港角色的美國損失加劇。部分投資者推測，鑒於特朗普貿易政策的影響，中國等全球外匯儲備管理者可能正在重新評估其持有的美債頭寸。

除了美債，美國還依賴中國提供對現代製造業至關重要的許多稀土金屬，例如電動汽車電池所用的材料，而中國掌控着全球逾三分之二的稀土產量和超過90%的稀土加工能力。

美國身上存在的這種「脆弱性」，特朗普早已看到，並在「對等關稅」一出台後就「留後門」，將部分關鍵礦產等六大類商品都加入豁免清單之列。

報導稱，然而，若中方採取強硬立場，此類豁免可能不足以避免供應危機。此前，中方在對美國關稅發起反制措施時，發佈了關於對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制措施的公告，這些材料是航空發動機和電動汽車等產品的核心原料。

凱投宏觀（Capital Economics）首席中國經濟學家埃文斯-普裡查德（Julian Evans-Pritchard）稱：「僅從市場反應來看，我認為眼下是美國（痛感更強）……美國正面臨更大的壓力，試圖坐到談判桌前進行談判。」(Reuters)

「美國目前痛感更強，試圖坐回談判桌」

彭博社認為，在消費驅動的美國經濟中，對消費者喜愛的東西徵稅會產生嚴重後果，並再度提及特朗普給予部分科技類產品關稅豁免的決定。報導稱，這一事件表明，在這場貿易戰中，美國消費者的力量常常被忽視，他們也有投票權，而這削弱了特朗普自身的談判地位。

「然而，中國所擁有的反制手段和工具遠不止於此。」

報導援引美國的中國問題專家梅代羅斯（Evan Medeiros）和波爾克（Andrew Polk）的最新研究，其中系統梳理了中國的「精准制導經濟武器庫」：包括關鍵原材料出口管制、不可靠實體清單等。「這兩人稱，種種跡象表明，在特朗普政府第二任期伊始，中國將更頻繁使用這些新型經濟武器。」

儘管歐盟也放話稱，如果談判失敗，可能針對美國的服務出口和線上廣告銷售發起打擊，但彭博社認為，中國仍然是這場較量中「獨一無二的」。迄今為止，中方的反應不僅是在關稅層面發起反制，而且在事關談判的問題上有理有據、立場堅定，並未被美方牽着鼻子走。

《金融時報》援引凱投宏觀（Capital Economics）首席中國經濟學家埃文斯-普裡查德（Julian Evans-Pritchard）補充稱：「僅從市場反應來看，我認為眼下是美國（痛感更強）……美國正面臨更大的壓力，試圖坐到談判桌前進行談判。」

4月10日，商務部召開例行新聞發佈會。有記者就中方是否就關稅問題與美展開談判提問。

商務部新聞發言人表示，中方的立場是明確的、一貫的。談，大門敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行；打，中方也將奉陪到底。施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。希望美方與中方相向而行，本着相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過對話協商妥善解決分歧。

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