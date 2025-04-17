特朗普黨友市政大會晤選民期間遇示威　警動用電槍制伏2人｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）盟友、共和黨籍眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）4月15日出席市政廳大會（Town Hall Meeting）期間，多次遭台下與會的示威者打斷講話。警方將多人驅離場，逮捕了3名與會者，並一度動用電槍制伏其中2人。



美國《紐約時報》及英國《衛報》報道，葛林在出席會議期間，市政廳的出入口已受到嚴格控制，與會者必須寫下地址以證明自己是葛林選區的選民，並須在門口出示身份證件。她也不接受選民當面提問，只接受書面提問。

然而葛林在種種預防措施下，仍然數度被台下民眾打斷講話。當她準備開始發言時，一名男子就對她發出噓聲，多名警察隨即將他驅離現場，並一度以電槍制伏他。

她接下來在會議中對特朗普的多項政策進行辯護，與此同時台下的警員則忙於驅離、逮捕企圖阻礙會議進行的與會者。

報道引述當地警方發言人指，在一個小時多的會議中，至少有6人被逐離場，3人被捕，其人2人被電槍制伏。

市政廳大會是一種非正式的民眾集會，理論上社區中的任何人都可以參加並發表意見，也可以向出席的議員提出質詢。不過市政廳會議通常是精心安排好的活動，議員們選擇會議地點、討論議題，以確保會內支持者居多。

葛林在活動結束後認可警方動用電槍的決定，並強調：「這不是政治集會或抗議活動，我今晚舉行的是市政廳大會。你知道誰逾界了嗎？是示威者。」