日本首季迎逾1000萬旅客　創最快破千萬紀錄　香港近65萬人次到訪

日媒4月16日報道，日本觀光局當日公布的最新數據顯示，當地2025年1月至3月接待的遊客累計逾1,054萬人次，是首次第一季就突破千萬人次，比去年同期早一個月。其中於該季度赴日的香港遊客累計達64.7萬人次。



日本放送協會（NHK）報道，據觀光局數據，於今年1至3月訪日的約1,054萬外國遊客中，韓國遊客以逾250萬人次居首，其次是中國內地逾236萬人次，台灣則以逾162萬人次位居第三，香港則以逾64.7萬人次排第四。

數據顯示，3月訪日外國遊客人數有近350萬人次，也創下該月份歷史新高，比去年同期增長13.5%。從個別國家和地區來看，來自中國內地的單月訪日人數增幅最明顯，較去年同月增長46.2%。

圖為2023年3月30日，一群遊客走在日本京都清水寺附近的街道上。（Reuters）

另外，觀光局也公布，今年1至3月外國遊客在日本消費金額初步核算達2.272萬億日圓（約1,242億港元），同樣創歷史新高。日本國家旅遊局則表示，當地旅遊業在日圓貶值等因素加持下，繼續保持強勁