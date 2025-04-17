普京稱俄中在太空合作有宏偉計劃　還將馬斯克比作「蘇聯工程師」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）4月16日訪問鮑曼莫斯科國立技術大學（Bauman Moscow State Technical University）期間透露，俄中之間在太空領域的合作有「宏偉且雄心勃勃的重大計劃」。他還將富商馬斯克（Elon Musk）比作蘇聯1950至60年代火箭工程師科羅廖夫（Sergei Korolev），稱像他這樣的人並不常見。



俄羅斯塔斯社（TASS）報道，普京表示，包括金磚國家（BRICS）在內的許多國家都有興趣與俄羅斯在太空領域合作。他還透露稱，俄羅斯航天局（Roscosmos）仍與美國太空總署（NASA）保持聯繫，雙方在國際太空站的合作仍然在繼續。

普京在與學生交談時說：「你們知道，有一個住在美國的人，馬斯克，可以說他對火星簡直痴迷。在人類社會中，這種懷抱着特定想法的人並不常見。」

2025年4月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）訪問鮑曼莫斯科國立技術大學（Bauman Moscow State Technical University）。（Reuters）

普京及後更將馬斯克與科羅廖夫相比，後者促成加加林（Yuri Gagarin）於1961年完成人類史上首次載人太空飛行。「即使今天看來（有些想法）難以置信，但一段時間後，這些想法往往會變成現實。就像科羅廖夫和其他先驅者的想法一開始看來不可思議，但最終都實現了。」普京對學生們說。

普京同時表示，俄羅斯有探索太空的計劃，包括探索月球及火星，有關項目最終會實現。