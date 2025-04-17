特朗普政府擬將矛頭指向DeepSeek 以判罰方式阻其獲取科技
撰文：羅保熙
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美國《紐約時報》4月16日報導，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正對中國人工智能企業深度求索（DeepSeek）祭出新的管制措施，當局不僅研擬禁止DeepSeek採購美國技術，尤其是英偉達（Nvidia）的AI晶片，更可能全面封殺美國使用者存取其AI服務。 此舉被視為中美AI霸權爭奪戰的關鍵佈局。
報導引述消息人士稱，特朗普考慮通過判罰款行動，以阻止DeepSeek獲得美國技術。不過，華府對此未有最終決定。
報道又指，專門針對中國對美國構成國家安全威脅的眾議院特別委員會，已經開始調查英偉達（Nvidia）向亞洲國家銷售半導體的情況，以確定其行動是否令深度求索的技術開發構成違法行為。
白宮本周剛緊縮英偉達（Nvidia）AI晶片對中出口的禁令，尤其針對專為中國市場設計的H20晶片實施嚴格管制。 據英偉達內部評估，此舉恐造成55億美元（約427億港元）巨額損失。
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