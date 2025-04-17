德國夫婦推BB車泰國過馬路遭撞飛　60歲司機被捕｜有片

泰國有一對德國夫婦發生車禍，二人於4月15日手推嬰兒車過馬路時，突然遭一輛疾馳而來的農夫車猛撞，二人重傷送醫；所幸嬰兒車內的11個月大嬰兒僅受輕傷。涉事的60歲司機因危險駕駛已被拘捕，將被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害。



泰媒The Nation報道，事發地位於布吉攀牙府（Phang Nga）一個鄰近海灘的十字路口，正值下午5時03分，根據現場另一車輛的車cam錄像顯示，這對夫婦因見到有車輛在斑馬線前停下，以為安全便手推嬰兒車繼續前行，未料遭相鄰車道途經的一輛經改裝的農夫車撞飛。

當地旅遊協會的會長Lertsak Ponklin轉載涉事影片

從影片可見，農夫車未能減速，猛烈撞擊這家人，並將他們拋向空中。

報道指，分別34歲的丈夫和32歲的太太捱撞後被送往附近醫院的深切治療部（ICU），警方周三指他們會被送往普吉島的一間醫院接受進一步治療。

2025年4月15日，泰國布吉府，圖為車cam錄影截圖組合圖片，其中顯示一輛改裝農夫車撞擊過馬路的德國遊客一家三口。（截圖自Facebook@Lertsak Ponklin）

當地旅遊協會的會長Lertsak Ponklin轉載涉事影片並發帖致哀，敦促當地司機注意行車安全，呼籲在行駛至斑馬線時，提前減速或停車禮讓行人，他還指這路口幾乎每週都會發生類似事故，原因在於為司機沒有提前減速。