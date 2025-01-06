新奧爾良車撞人案　FBI：疑犯曾騎單車拍攝現場｜有片

美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）元旦發生汽車衝撞人群案，聯邦調查局（FBI）1月5日更新案情，透露疑犯行前蹤迹，指他早在去年10月與11月二度來到當地旅遊，並戴着Meta眼鏡錄下騎行影片。



FBI表示，42歲疑犯Shamsud-Din Jabbar首次在去年10月30日抵達新奧爾良市，當時他租住在當地2天，騎單車遊覽案發現場法國區，並戴着Meta推出的一款智能眼鏡拍攝影片。他還在11月10日再次抵達該市。

▼FBI釋出疑犯在首次抵達案發地拍攝的影片

這款智能眼鏡能夠拍攝影片並進行直播，而Jabbar在慘案發生當日亦佩戴一副Meta智能眼鏡，惟他當日未啟動眼鏡來直播自己的行動。

圖為FBI在2025年1月5日公布疑犯去年來到案發現場所拍攝的影片。（截圖自X@WWLTV）

FBI還指Jabbar於2023年6月22日至7月3日期間前往埃及開羅。隨後於7月10日飛往加拿大安大略省，並於2023年7月13日返回美國。​​