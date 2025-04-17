《時代》百大人物：港交所陳翊庭上榜　科技界梁文鋒蘇姿丰同獲選

美國《時代》周刊4月16日公布2025年「百大人物」（TIME 100）、即全球最具影響力100人名單，多名亞裔人士上榜，包括港交所行政總裁陳翊庭、DeepSeek創辦人梁文鋒、AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su），也有來自日本的影帝真田廣之、藝術家奈良美智、韓國女團BLACKPINK成員Rosé等。



名單分為多個類別，包括藝術家（Artists）、標誌人物（Icons）、領袖（Leaders）、巨人（Titans）、先驅者（Pioneers）及創新者（Innovators），《時代》找來社會不同界別人士，提名他們心目中的最具影響力人物。

港交所行政總裁陳翊庭入選《時代》周刊2025年百大人物（資料圖片）

在「巨人」類別中，港交所行政總裁陳翊庭上榜，《時代》雜誌特約編輯Charlie Campbell撰文談到，陳翊庭是港交所首位女行政總裁，2024年3月上任，對港交所來說是個艱難時期，2009至2019年間港交所曾7次登上全球最大IPO市場榜首，但在2024 年上半年降至第10位，至年底，港交所IPO集資排名終回升至全球第4位。文章又指陳翊庭堅持自己的價值觀，推動消除上市公司董事會「全男班」的現象。

2024年10月，陳翊庭也晉身《財富》（Fortune）雜誌的全球百名最具影響力商界女性榜單。

在陳翊庭之外，生於台灣的美國晶片公司AMD行政總裁蘇姿丰（Lisa Su）也在「巨人」類別獲選。DeepSeek創辦人梁文鋒列在「先驅者」類別。

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名單上的其餘全球知名人士也包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）、日本樂隊X JAPAN成員YOSHIKI、韓國女團BLACKPINK成員Rosé、荷里活女星狄美摩亞（Demi Moore）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）與碧琪麗芙莉（Blake Lively）等。