IMF：特朗普關稅拖累經濟增長　料將下調經濟預測　惟暫不致衰退

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）4月17日警告，美國主導的世界貿易「重啟」（reboot）將拖累全球經濟增長，但衰退並不在預測之中。



在下週於華盛頓召開春季年會前，格奧爾基耶娃17日說，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅威脅外交助長保護主義的抬頭，將引發代價高昂的不確定性，減緩經濟活動並阻礙生產力。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮復活節前的祈禱儀式和晚宴上發表演說。（Reuters）

彭博社引述她在華盛頓發表的講話說：「我們對經濟增長的預測將有明顯下調，但不包括衰退」，IMF同時預計部份國家的通脹會加快。

IMF定於下週在《世界經濟展望》中發布最新預測，各國財政部長與央行官員也將齊聚華盛頓參加由世界銀行共同舉辦的會議，評估因特朗普重塑全球貿易和孤立最大競爭對手中國而引發的全球環境動盪。

若IMF下調2025年經濟增長預期，將延續近期的下修趨勢。世界貿易組織（WTO）16日發布的報告預計今年全球商品貿易將出現萎縮，也在很大程度上歸咎於美國。

2025年4月17日，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在位於美國華盛頓特區的IMF總部與主持人巴蒂羅莫（Maria Bartiromo，不在圖中）交談。（Reuters）

格奧爾基耶娃在講話中指出，現在貿易緊張局勢「沸沸揚揚」，主要是因為國家之間以及對全球化益處的信任遭到侵蝕。

格奧爾基耶娃說：「全球經濟一體化使無數人擺脫貧困，讓全世界總體變得更富裕，但並非所有人都從中受益。」她指出離岸外包向低工資地區轉移、以及供應鏈受阻引發通脹等問題，導致許多人將生活中的不公歸咎於國際經濟體系。

格奧爾基耶娃提到，各國應藉此契機採取政策行動，推動建立「更均衡、更具韌性」的全球經濟。

2018年9月4日，國際貨幣基金組織（IMF）位於美國華盛頓的總部大樓外，可以看到IMF的標識.（REUTERS）

她還說，中國必須促進私人消費，而歐洲應進一步整合，特別是資本市場，並效仿德國在國防和基礎設施方面加大投入。對美國來說，「宏觀經濟政策的核心挑戰」是降低政府債務水平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

