美稱胡塞武裝獲華企衛星影像實施攻擊　美軍宣布打擊也門石油港口

撰文：蕭通
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美國國務院4月17日表示，也門胡塞武裝（Houthi）獲中國企業提供衛星影像，以攻擊紅海的美國軍艦和國際船隻。另外，美國中央司令部同日公布，美軍當日打擊也門西部拉斯伊薩（Ras Isa）石油港口，已將該港口「摧毀」，消除伊胡塞武裝的燃料來源。中央司令部強調，行動旨在從經濟上打擊胡塞武裝，並非傷害也門人民。

紅海危機：圖為2024年1月27日這張由印度海軍發布的照片中，英國油輪「馬林・盧安達」號（Marlin Luanda）在亞丁灣被胡塞反艦導彈擊中後，冒出濃煙。（@indiannavy via X/Handout via REUTERS）

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）當日在例行記者會上表示，國務院可以證實，中國長光衛星技術有限公司（Chang Guang Satellite Technology Company Limited）直接支持胡塞武裝，對美國利益實施的恐怖襲擊。

布魯斯的說法是回應英國媒體報道，稱根據美國官員的說法，長光衛星與中國解放軍有聯繫，在支持胡塞武裝方面扮演重要角色。美國曾多次私下向中國政府表達關切，敦促北京採取行動，但中國予以「忽視」。

長光衛星已於2023年被美國列入制裁名單，原因是該公司涉嫌向俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）提供高解析度衛星圖像，協助全面入侵烏克蘭。

2025年3月15日，也門，圖為特朗普宣布打擊胡塞武裝後，當地受到襲擊，夜空中冒出濃煙。（Mohammed Hamoud Via Getty）
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