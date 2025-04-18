特朗普相信可與中國達貿易協議　稱正與華對話：北京主動要求接觸

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月17日表示，相信美國將與中國達成貿易協議。他同日稍晚稱，美國正與中國就關稅、貿易問題進行對話，並提到中方官員曾多次主動要求接觸。



路透社及美媒報道，特朗普17日在白宮接待來訪的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）並於會前接受媒體訪問。他表示不擔心中國國家主席習近平最近出訪東南亞三國，會令區內國家與中國走得更近，並強調沒有國家能與美國競爭。

2025年4月17日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮內閣會議室接待意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni，不在圖中）。（Reuters）

當特朗普被媒體追問為何不打電話給習近平時，他當時僅表示：「我認為我們會和中國達成很好的協議。」

他同日稍後再於白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時透露，政府目前正與中國官員就貿易問題進行對話，惟未透露自己是否已與習近平進行直接通話，只強調中方曾多次主動要求聯繫。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特朗普補充說，美國對華商品徵收的關稅或不會提高甚至可能降低，而且他將推遲TikTok相關協議，直到與中國的貿易問題得到解決。