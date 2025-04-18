特朗普相信可與中國達貿易協議 稱正與華對話：北京主動要求接觸
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月17日表示，相信美國將與中國達成貿易協議。他同日稍晚稱，美國正與中國就關稅、貿易問題進行對話，並提到中方官員曾多次主動要求接觸。
路透社及美媒報道，特朗普17日在白宮接待來訪的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）並於會前接受媒體訪問。他表示不擔心中國國家主席習近平最近出訪東南亞三國，會令區內國家與中國走得更近，並強調沒有國家能與美國競爭。
當特朗普被媒體追問為何不打電話給習近平時，他當時僅表示：「我認為我們會和中國達成很好的協議。」
他同日稍後再於白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問時透露，政府目前正與中國官員就貿易問題進行對話，惟未透露自己是否已與習近平進行直接通話，只強調中方曾多次主動要求聯繫。
特朗普補充說，美國對華商品徵收的關稅或不會提高甚至可能降低，而且他將推遲TikTok相關協議，直到與中國的貿易問題得到解決。
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