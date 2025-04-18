黃仁勳訪華晤何立峰：看好中國經濟前景　願繼續深耕中國市場

新華社4月17日報道，國務院副總理何立峰同日晚上在北京人民大會堂會見美國英偉達（Nvidia，又譯輝達）公司總裁兼行政總裁黃仁勛（Jensen Huang）。



據報道，何立峰表示，中國市場投資和消費潛力巨大，產業轉型升級加快推進，是新一輪科技革命和產業變革的最佳應用場景，始終是外資企業投資和貿易的沃土。歡迎包括英偉達公司在內的更多美資企業深耕中國市場，在中國盡展產業優勢和能力，進而在全球競爭中贏得先機。

何立峰2025年4月17日會見訪華的黃仁勳（新華社）

2025年4月17日，國務院副總理何立峰（右）在北京人民大會堂會見美國英偉達（Nvidia，又譯輝達）公司總裁兼行政總裁黃仁勛（Jensen Huang）。（網絡圖片）

報道指黃仁勛表示，看好中國經濟前景，願繼續深耕中國市場，為推動美中經貿合作發揮積極作用。

黃仁勳早前表示，針對美國政府決定對英偉達對華出口的H20晶片，黃仁勳表示美國政府加強晶片出口管制已對英偉達業務產生重大影響，作為深耕中國市場三十載的企業，英偉達與中國市場共同成長、相互成就，中國不僅是全球最具規模的消費市場之一，其蓬勃發展的產業生態與領先的軟件實力，更成為他們持續創新的重要動力。