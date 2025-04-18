美國法官裁定Google非法壟斷數碼廣告市場

美國一名聯邦法官周四（17日）裁定，谷歌（Google）通過壟斷開放網絡數碼廣告市場違反反壟斷法，這標誌着這家美國科技巨頭在一連串反壟斷訴訟中再遭重創。



根據新華社，美國維珍尼亞東區聯邦地區法院法官布林克馬當天裁定，谷歌用合同和技術手段將其廣告發佈伺服器與廣告交易平台綁定，「蓄意獲取並維持壟斷權」，需承擔法律責任。根據法院的判決，谷歌「損害了其廣告發布商客戶利益，破壞了競爭過程，並最終傷害了開放網絡上信息消費者的利益」。

美國司法部長邦迪當天在一份聲明中說，這是阻止谷歌壟斷數碼公共空間的鬥爭中一個「里程碑式勝利」。谷歌方面已表示將針對這一裁決上訴。谷歌負責監管事務的副總裁穆爾霍蘭表示，廣告發布商有很多選擇，他們選擇谷歌是因為谷歌的廣告技術工具簡單、實惠且高效。

這是美國聯邦法院第二次裁定谷歌存在非法壟斷行為。2024年8月，位於美國首都華盛頓的哥倫比亞特區聯邦地區法院裁定，谷歌公司非法壟斷在線搜索市場。

谷歌最近面臨多單反壟斷指控。3月19日，歐盟委員會發布公報，依據歐盟《數字市場法案》，對谷歌母公司「字母表」公司提出反壟斷指控。如果初步調查結果最終得到確認，「字母表」公司將面臨巨額罰款。4月15日，日本反壟斷機構日本公正交易委員會認定美國谷歌公司在日本市場違反了反壟斷法，並向這家美科技巨頭發出禁止令，要求其立即停止不正當競爭行為。