烏克蘭制裁中國3個實體　澤連斯基：涉助俄羅斯生產導彈

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控中國向俄羅斯提供武器並稱下週將公開詳細證據後，路透社4月18日稱，烏克蘭制裁中國三個實體。澤連斯基同日作進一步解釋，稱遭制裁的中國實體參與了俄羅斯「伊斯坎德爾」導彈（Iskander Missile）的生產。



報道指，遭烏克蘭制裁的中國實體包括北京空天翔輝科技有限公司（Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd）、池州金瑞機械製造有限責任公司（Rui Jin Machinery Co. Ltd）以及中復神鷹碳纖維西寧有限公司（Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd）。

圖為2025年3月25日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy ）在基輔舉行記者會。（Reuters）

澤連斯基同日在社交媒體X發表聲明稱，烏克蘭當日擴大對近百個實體的制裁，其中大多數參與了「伊斯坎德爾」導彈的生產。

他表示：「這些實體中有許多是來自俄羅斯，但不幸的是，也有一些來自中國。」

中國外交部早前已否認澤連斯基的指控，強調從來沒有向任何一方提供致命武器。