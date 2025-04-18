烏克蘭制裁中國3個實體 澤連斯基：涉助俄羅斯生產導彈
撰文：洪怡霖 劉耀洋
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）指控中國向俄羅斯提供武器並稱下週將公開詳細證據後，路透社4月18日稱，烏克蘭制裁中國三個實體。澤連斯基同日作進一步解釋，稱遭制裁的中國實體參與了俄羅斯「伊斯坎德爾」導彈（Iskander Missile）的生產。
報道指，遭烏克蘭制裁的中國實體包括北京空天翔輝科技有限公司（Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology Co. Ltd）、池州金瑞機械製造有限責任公司（Rui Jin Machinery Co. Ltd）以及中復神鷹碳纖維西寧有限公司（Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining Co. Ltd）。
澤連斯基同日在社交媒體X發表聲明稱，烏克蘭當日擴大對近百個實體的制裁，其中大多數參與了「伊斯坎德爾」導彈的生產。
他表示：「這些實體中有許多是來自俄羅斯，但不幸的是，也有一些來自中國。」
中國外交部早前已否認澤連斯基的指控，強調從來沒有向任何一方提供致命武器。
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