美國公布對中國海事物流造船領域調查最終措施　商務部：堅決反對

美國貿易代表辦公室宣布對中國海事、物流和造船領域301調查的最終措施後，中國商務部周五（18日）表示，中方對此強烈不滿、堅決反對。



中國商務部稱，一年多來，中方針對美方301調查反覆申明立場，並提供中方立場非文件，要求美方以客觀事實為依據，糾正錯誤做法，停止將自身產業發展面臨的問題歸咎於中國。在美方不久前舉行的聽證會上，絕大部份各國行業代表對美方措施表示反對，美國內對此也有很大反對聲音。但美方還是一意孤行，執意發布相關限制措施。

公告指，美方措施充分暴露出其單邊主義、保護主義政策本質，是典型的非市場做法，具有明顯的歧視性色彩，嚴重損害中國企業正當權益，嚴重擾亂全球產供鏈穩定，嚴重違反世貿組織規則，嚴重破壞以規則為基礎的多邊貿易體制和國際經貿秩序。

中方敦促美方尊重事實和多邊經貿規則，遵守市場經濟和公平競爭原則，停止「甩鍋推責」，儘早糾正錯誤做法。中方將密切關注美方有關動向，並將堅決採取必要措施維護自身權益。