特朗普正以「必輸手牌」孤注一擲？　三個原因｜中美貿易戰

在中國以嚴厲關稅回擊特朗普(Donald Trump)的對華關稅之後,美國財長貝森特(Scott Bessent)曾言中國手上只拿着「兩隻2仔」,「中國對我們提高關稅會使我們損失什麼?我們對他們的出口是他們對我們的五分之一,所以對他們來說這是一手輸牌。」

不過,華府智庫彼得森國際經濟研究所(PIIE)所長Adam Posen隨後就在《外交事務》(Foreign Affairs)撰文回擊,套用貝森特的那一句話,說:「華盛頓,而不是北京,正在以一手必輸的牌孤注一擲。」

為何特朗普手上拿着的是「必輸手牌」?有至少三個原因。

首先是特朗普政府對於互加關稅後果的錯誤認知。

如今,美國對華所有產品--手機等電子產品、汽車、藥品等暫時豁免在所謂的「對等關稅」之外--徵收145%的超高關稅,中國也對美國商品徵收125%的報復性關稅,中美貿易陷入脫鈎階段。

如果像貝森特那樣只看貿易數字的話,這看起來像是中國的損失較大。2024年,美國對華出口只得1,435億美元,卻從中國進口4,389億美元商品(美國普查局Census Bureau數據)。雙方貿易脫鈎,中國的損失自然比較大。

根據中國交通運輸部發布的數據,4月7至13日,中國各港口貨物處理量為2.44億噸,比前一週下跌9.7%,降幅遠大於再前一週的0.88%。由於美國對華關稅在4月9日生效,這種高頻經濟數據似乎反映出特朗普的對華超高關稅對中國出口的打擊有多大。

而根據耶魯大學預算實驗室(The Budget Lab)的情勢預設,特朗普此刻的對華關稅政策有可能會將中國商品對美國進口總額的佔比從去年的大約14%減至3%。

問題是,如果說中國的劣勢在於其近3000億美元的對美順差,其優勢卻在特朗普超高關稅也打不掉的這3%。正如Adam Posen對於貝森特的反駁一般,美國從中國獲得的關鍵商品短期內無法被取代,而在美國國內生產的話,成本卻極高。減少對中國的這種依賴可能是採取行動的理由,但在美國還是嚴重依賴中國商品的時候就發動「中美脫鈎」級別的超級關稅戰,美國幾乎是必敗無疑。

美國對華的出口商品種類集中在低增值的項目,例如大豆之類的農產品,以及天然氣之類的能源,但中國對美的出口商品種類卻是增值較高的工業產品,從手機、手提電腦等電子產品,到微波爐、塑膠廚具等家庭用品,再到玩具、聖誕節慶用品等無所不包。這些東西並非全都沒有替代產地,而是其他產地都被特朗普加了基本10%的關稅,替代品成本大增,而且這些商品也很難搬回美國大量生產。

正是考慮到這一點,特朗普把對華關稅加到145%之後才會迅速發布針對電子產品的「對等關稅」豁免,讓總值約1,000億美元的中國製電子產品不必面對至少145%的關稅,而只需面對特朗普2月和3月以芬太尼(Fentanyl)毒口流入為由向中國增加的20%關稅。(按:特朗普稱針對電子產品的關稅會以像針對汽車的關稅那樣以「商品種類」的方式向全球徵收。)

美國大豆協會(American Soybean Association)主席,本身是一名來自肯塔基州豆農的拉格蘭(Caleb Ragland)近日以題為「我是一名投票給特朗普的大豆農民。我懇求總統結束貿易戰。」(I’m a Soybean Farmer Who Voted for Trump. I’m Begging the President to End the Trade War)投書。(美國大豆協會網站)