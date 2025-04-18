美國民調：77%受訪者對中國持負面觀感　對華敵意5年來首次緩和

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）幾番對中國加徵關稅、激化對華貿易戰之際，美國社會對中國的敵意卻降溫了。美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）4月17日發布的最新調查顯示，不再「負面視華」的美國人五年來首次增加了，對中國的總體態度略見緩和。



皮尤研究中心於3月最後一週對逾3,600名美國成年人進行調查，並於17日發布相關調查數據。有77%的受訪者對中國持負面看法，雖然仍屬高位，但較2024年的下降4%，是五年來首次出現明顯回落。

此外，認為中國為「美國敵人」的比率降至約三分之一，低於去年的42%。在「哪個國家對美國構成最大威脅」這一問題上，42%受訪者選擇中國，較2023年同類調查減少8%。

皮尤研究團隊在報告中指出：「美國人對中國的看法大多仍然負面，但態度確實有所緩和。」

在特朗普重返白宮，美國宣布對華加徵高關稅，雙邊貿易受到衝擊，地緣對抗日趨緊張之際，這一緩和跡象頗出人意料。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

儘管如此，在對華貿易這一問題上，美國公眾顯得更為審慎。調查發現，46%的美國人認為中美貿易對華更有利，不過，僅有少數人相信加徵關稅將改善美國經濟或他們自身生活的狀況。

美國人對中國國家主席習近平的信任度依然偏低，逾四分之三的受訪者表示，他們對習近平在全球事務中「做正確事情」的信心甚低或幾乎為零。

從黨派差異來看，共和黨支持者對中國態度的緩和幅度更大。與2024年相比，稱中國為「敵人」的共和黨人比率下降了14%；在民主黨人中，該比率也減少了6%。

對於美國在全球的經濟影響力，約半數受訪者認為，美國依舊是世界頭號經濟強國，38%受訪者認為中國才是全球經濟領導者。另有高達73%的受訪者認為，中國的國際影響力近年來持續上升。

本文獲《聯合早報》授權轉載

