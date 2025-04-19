卡尼：中國是最大地緣威脅　加拿大正採取應對

加拿大總理卡尼（Mark Carney）說，中國是加拿大面臨的最大外國干預威脅之一，也是北極地區日益突顯的安全威脅。



據路透社報道，卡尼周四（4月17日）在競選辯論中，被問及加拿大最大的安全威脅時，直接回答「中國」。

卡尼翌天（18日）在記者會上，被要求對上述發言進行進一步解釋時說，加拿大必須應對來自中國的外國干預威脅。他還批評中國在烏克蘭戰爭中與俄羅斯結盟，並指中國大陸對亞洲，尤其是台灣構成威脅。

卡尼說，從地緣政治意義上講，中國是最大的威脅，並稱加拿大正在採取行動應對。

中國駐加拿大大使館沒有立即回應置評請求。

2025年4月15日，加拿大魁北克省，總理卡尼（Mark Carney）在巴士製造商Nova Bus總部進行自由黨競選活動。（Reuters）

加拿大將在4月28日舉行大選。隨着競選進入最後階段，卡尼領導的自由黨在民調中處於領先地位。

目前，加拿大也與其長期盟友美國陷入貿易戰。針對美國對加拿大汽車、鋼鐵和鋁以及不符合北美自由貿易協定的商品徵收關稅，加拿大已對美國商品徵收報復性關稅。

卡尼稱，加拿大不會採取「美元對美元」的報復方式，但他指出，整個全球貿易體系正在重新排序。

他說：「我們與美國之間的價值共識正在發生變化，因此我們的參與程度也會發生變化。」

卡尼還表示，除了美國和中國，加拿大還有機會與其他國家尋求合作。

他說：「在歐洲、東盟、南方共同市場以及世界其他地區都存在巨大的機會，我們可以、也應該進一步加深合作，而且我認為我們會這樣做。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

