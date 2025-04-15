加拿大宣布豁免對美部份商品關稅6個月 有條件免對美進口車關稅
撰文：聯合早報
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加拿大政府4月15日宣布，只要汽車製造商繼續在加拿大生產車輛，將允許它們免稅進口一定數量的美國制汽車和貨車。
另外，據加拿大政府網站，加方宣布將提供6個月關稅緩衝期給用於在加拿大製造、加工和食品及飲料包裝的美國進口產品，與公共衛生和國家安全目標相關的某些產品也獲得豁免。
加拿大政府上週開始對美國製造的車輛加徵了報復關稅，最新舉措將為包括通用汽車公司（General Motors）和車企斯泰蘭蒂斯（Stellantis）在內的汽車製造商提供一些緩解，這些公司在安大略省設有裝配廠，但仍從美國運送大量汽車到加拿大。
目前，加拿大對總值約600億加元（約3,337億港元）的美國產品徵收25%的反制關稅，並對一些美國製造的汽車加徵關稅。加拿大的關稅涉及廣泛的美國鋼鋁產品，以及電腦和消費品。
加拿大政府表示，豁免措施將為依賴美國進口原件的加拿大企業提供緩解，支持它們的競爭力，同時為醫院、長期護理設施和消防等關鍵機構提供喘息空間。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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