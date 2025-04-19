山梨縣富士山登山預約4月24日開放　山友須遵守12事項方能上山

日本山梨縣政府4月17日宣布，本季富士山登山吉田口路線的線上預約將於24日（下周四）開始。除了登山客將提前支付每人4000日圓（約218港元）的入場費外，登山客還必須承諾遵守12項規則，才能完成預約。若管理人員認為登山者違反承諾，有權拒絕山友登山或請離現場。



山梨縣的官方聲明指，新政策的目的是避免登山路線過份擁擠，並減少裝備不足的登山人數。今年將實施收費的靜岡縣預計從5月9日起開始接受網上預約。

山梨縣富士山登山網上預約將於4月24日展開：

山友們可以在富士山登山官方網站上進行預訂，也可以在上山當日之前預訂。有12項必須遵守的事項。

必須遵守事項：

1、準備禦寒衣物

日本山梨縣政府4月17日宣布，本季富士山登山吉田口路線的線上預約將於24日（下周四）開始。除了登山客將提前支付每人4000日圓（約218港元）的入場費外，登山客還必須承諾遵守12項規則，才能完成預約。圖為第一項規則，須穿著合適的禦寒衣物。（富士山登山預約網站）

2、準備分離式雨具

日本山梨縣政府4月17日宣布，本季富士山登山吉田口路線的線上預約將於24日（下周四）開始。除了登山客將提前支付每人4000日圓（約218港元）的入場費外，登山客還必須承諾遵守12項規則，才能完成預約。圖為第二項規則，須準備單獨的雨具。（富士山登山預約網站）

3、準備適合登山的鞋

日本山梨縣政府4月17日宣布，本季富士山登山吉田口路線的線上預約將於24日（下周四）開始。除了登山客將提前支付每人4000日圓（約218港元）的入場費外，登山客還必須承諾遵守12項規則，才能完成預約。圖為第三項規則，須準備適合登山的鞋。（富士山登山預約網站）

4、不下榻山上小屋者不會在夜間登山（不會「彈丸登山」：不租山上小屋的情況下一舉攻頂）

5、不得偏離登山道

6、不得帶走熔岩及植物

7、禁止塗鴉

8、必須帶回垃圾

9、明白存在落石危險情況下進行登山

10、明白富士山為活火山且有噴發可能性的情況下進行登山

日本山梨縣政府4月17日宣布，本季富士山登山吉田口路線的線上預約將於24日（下周四）開始。除了登山客將提前支付每人4000日圓（約218港元）的入場費外，登山客還必須承諾遵守12項規則，才能完成預約。若管理人員認為登山者違反承諾，有權拒絕山友登山或請離現場。（富士山登山預約網站，網絡圖片）

11、若現場工作人員（如富士山巡守員）判斷違反上述確認事項，明白可能會被拒絕使用上下山道進行登山

12、若有同行者，需向同行者說明上述所有確認事項並取得同意後進行登山

如果登山客不同意上述所有事項，則將無法預訂。從今年開始，還可以透過網站取消預訂或更改日期。