美媒：白宮將設工作組緊急處理對中國加徵關稅危機

美媒周五（18日）引述消息稱，由於特朗普政府對中國商品加徵的畸高關稅將導致供應鏈危機，特朗普政府內部已開始討論組建一個工作組，以便在未能與中國政府談判取得突破的情況下緊急處理這些問題。



根據美國哥倫比亞廣播公司，多名消息人士透露，目前有關成立該小組的具體情況還未敲定任何細節，但工作組可能包括副總統萬斯、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、白宮國家經濟委員會主任哈西特、白宮經濟顧問委員會主席米蘭和美國貿易代表格里爾。

美方對華輪番加徵畸高關稅

美國總統特朗普本月2日在白宮簽署行政令，援引《國際緊急經濟權力法》，宣布美國進入緊急狀態，對所有貿易夥伴徵收所謂「對等關稅」。

美東時間8日，美方將此前宣布的對中國輸美產品加徵34％所謂「對等關稅」，進一步提高50％至84％。

美東時間10日，美方再次宣布對華關稅提高至145％。

美東時間4月15日，美國白宮網站稱中國目前面臨最高達245％的關稅。

堅決反制、奉陪到底 中方表明嚴正立場

為反制美關稅霸凌，國務院關稅稅則委員會9日發布公告，宣布原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34％提高至84％。

11日，國務院關稅稅則委員會再次發布公告，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由84％提高至125％。公告明確表示，鑑於在目前關稅水平下，美國輸華商品已無市場接受可能性，如果美方後續對中國輸美商品繼續加徵關稅，中方將不予理會。

針對美方對華加徵畸高關稅，中國外交部已多次回應。4月17日，外交部發言人再次強調，美方對華輪番加徵畸高關稅已經淪為數字遊戲，在經濟上已無實際意義，只會更加暴露出美方將關稅工具化、武器化，搞霸凌脅迫的伎倆。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。如果美方繼續玩弄關稅數字遊戲，中方將不予理會。倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。