美國再爆反特朗普全國示威　料500萬人上街超800場集會｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導的政府上任將到百日，各地周六（4月19日）再度爆發全國大型示威。這個由網上興起最終卻走上街頭名為「50501」的抗議浪潮，在當日引爆超過800場示威，預料約520萬人到場集會，旨在反對特朗普政府的施政。



美國4月初就爆發「別插手」（Hands Off）社會運動，發起今次抗議浪潮的主辦方計劃至少舉行400場集會，以彰顯「50501」主題，即50個州的50場示威，1個社運。

示威者在華府齊聚總統官邸白宮與副總統官邸外集會，抗議特朗普政府近期的反對移民、裁撤政府部門以及強權政治。

2025年4月19日，美國華盛頓，圖為民眾走上街頭抗議特朗普政府施政。（Reuters）

「50501」組織的發言人Heather Dunn指，當日示威活動目標在於保護美國民主，免受特朗普政府威權統治崛起的影響，強調示威活動是非暴力的「草根（grassroots）」運動。