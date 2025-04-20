內塔尼亞胡：以軍加沙行動進入「關鍵階段」　揚言繼續作戰

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）拒絕以色列新的停火提議後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在周六（4月19日）稱以軍加沙行動進入「關鍵階段」，誓言繼續在加沙作戰，將餘下在押以色列人質帶回國內。



內塔尼亞胡指目前仍有24名人質遭押，35名人質遇害，而以色列除繼續軍事行動外「別無選擇」，強調在哈馬斯被消滅、所有人質獲釋、確保加沙地帶不再對以色列構成威脅之前，以軍不會結束在加沙地帶的軍事行動。

他還強調以軍早前在加沙行動有效，若以色列聽從外界和平呼聲，「辛瓦爾（Yahya Sinwar，哈馬斯前領導人）就不會死，被綁架的人也不會回來」。

哈馬斯早前因主張加沙在駐以軍撤離並立即結束戰爭，未果後拒絕停火，還指一支看守一名以美雙重國籍人質的小組在以軍施襲後失聯。英國廣播公司（BBC）報道指，以方協議中要求哈馬斯解除武裝換取為期六週的停火。