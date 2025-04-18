哈馬斯：準備好就全面協議談判　願釋放所有人質換以色列停戰撤軍

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）高層哈亞（Khalil al-Hayya）4月17日表示，該組織已準備好立即開始就達成一項全面協議進行談判，透過釋放所有以色列人質，換取以軍停戰並撤出加沙。



路透社17日報道，哈亞在錄影講話中表示，該組織將不再接受臨時停火協議，認為以色列可能進一步推遲結束最近其對加沙的攻擊。

哈亞稱，該全面協議的內容將包括哈馬斯釋放所有以色列被扣押人員，同時以方釋放一定數量的在囚巴人，以軍須徹底停止針對加沙的戰爭，並完全撤出加沙，並開始重建加沙。

哈亞批評以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為了利用臨時、部份協議為幌子，繼續進行加沙戰爭，無視以色列人質的安危。

2025年2月15日，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯武裝分子在加沙走廊南部的汗尤尼斯（Khan Younis）舉行軍事遊行。（Reuters）

報道引述消息人士稱，以色列與哈馬斯14日在開羅再進行磋商，以方提出新停火方案，包括停火45天、哈馬斯解除武裝、釋放人質，惟已遭對方拒絕。