遊日本注意｜北海道酒店爆諾如病毒　140食客上吐下瀉

日媒報道，4月8日至11日期間，日本北海道十勝音更町的大平原酒店（ホテル大平原）住宿的627名客人中，有140人在食用過酒店自助餐後出現腹瀉、嘔吐和發燒等症狀，51人送院就醫。



綜合共同社和北海道放送（HBC）報道，十勝地區的帶廣市公共衛生中心稱，大平原酒店出現140人感染諾如病毒事件，患者在3歲至88歲之間，其中1名七旬婦女需要留醫。所幸所有人均出現康復跡象。

圖為涉事的北海道大平原酒店。（Facebook/ ホテル大平原）

由於在病人和酒店工作人員的糞便樣本中檢測出了諾如病毒，該衛生中心判斷，住客是在食用酒店烹調的自助餐食後感染。

大平原酒店因消毒等原因，13日起暫停營業。帶廣市公共衛生中心沒有發布暫停營業的命令，因為它確認該酒店在關閉期間已採取必要措施，例如清潔和消毒設施、設備和用具，並對廚房工作人員進行衛生教育。大平原飯店將於28日恢復營業。

衛生中心並未下達暫停營業的命令，稱酒店已採取了必要措施。大平原酒店則宣布將於19日至27日自願暫停營業，採取消毒措施並對員工進行衞生教育。