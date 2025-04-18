遊日本注意｜多地現無差別殺人＋諾如病毒感染　中國大使館出提醒

中國駐日本大使館周四（17日）提醒在日中國公民加強安全防範注意人身及食品衞生安全。



根據中國駐日本大使館公告，使館提醒在日同胞特別是來日遊客加強安全防範，注意人身及食品衞生安全，包括提高安全意識、注意飲食衞生以及做好行前準備。

公告引述日本傳媒指，近期日本社會惡性治安案件呈增加趨勢，2024年12月以來福岡縣北九州市、長野縣長野市、岐阜縣岐阜市等地發生無差別殺人事件，多名無辜市民死傷，近兩周，愛知縣一宮市、東京都新宿區、埼玉縣埼玉市等地先後發生以年輕女性為目標的兇殺案，此外，盜搶、跟蹤、電信詐騙等案件時有發生，屢有中國公民受害。

此外，近期日本栃木縣栃木市、岩手縣盛岡市、埼玉縣埼玉市、廣島縣莊原市、岐阜縣關市、福岡縣福津市等多地發生群體性食品衞生安全事件。客人進食後感染諾如病毒，出現腹瀉、發燒和嘔吐等食物中毒症狀，個別症狀嚴重者死亡。日本研究機構稱，由諾如病毒等引發的感染性胃腸炎患者數達到近10年同期峰值。

公告指，如遭遇安全威脅等緊急情況，請及時向日本警方報案，並聯繫中國駐日本使領館或外交部全球領事保護與服務應急熱線求助。