美國防部3官員疑因泄密「炒魷」　3人稱對調查一概不知

在泄密事件調查期間被解僱的三名五角大樓官員說，他們並未被告知調查的內容，甚至不知道調查是否真的在進行。



彭博社報道，這三人分別是資深顧問考德威爾（Dan Caldwell）、國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）的副幕僚長塞爾尼克（Darin Selnick），以及副國防部長範伯格（Stephen Feinberg）的幕僚長卡羅爾（Colin Carroll）。據新聞網站「政治」（Politico）報道，他們已於星期五（4月18日）被解僱。

2025年2月24日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，左一） 在包括高級顧問丹·考德威爾 （Dan Caldwell，右一）的陪同下，在五角大樓會見沙特國防大臣哈立德（Khalid bin Salman，不在此圖中）。（Reuters）

三名官員在一份聲明中說：「我們對國防部服務終止的方式感到非常失望。目前，我們仍然沒有被告知究竟因何被調查，是否仍在進行調查，或者是否真的對『泄密』事件進行過調查。」

今年3月，赫格塞思的幕僚長卡斯珀（Joe Kasper）呼籲對「未經授權披露」國家安全訊息的行為進行調查，以及將責任人「移交給適當的刑事執法機構進行刑事起訴」。

彭博社指出，此次調查源於《紐約時報》的一篇報道，稱馬斯克將獲得有關美國軍方就與中國可能爆發戰爭之應急計劃的絕密訊息，不過總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和赫格塞斯否認有任何讓馬斯克（Elon Musk）獲得如此高級別簡報的計劃。

2025年3月21日，路透社這張從一段影片中截取的截圖中顯示，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和美國防部長皮特赫格塞思（Pete Hegseth）在華盛頓特區五角大樓會晤時一起開懷大笑。（Reuters）

考德威爾、塞爾尼克和卡羅爾說，他們深知訊息安全的重要性，並「每天都在努力保護訊息安全」。

他們說：「一些未具名的五角大樓官員在我們離職前，用毫無根據的攻擊誹謗我們的人格，這不合情理。」

儘管如此，這三人表示，他們仍然支持政府改革五角大樓的努力。

五角大樓（Pentagon）圖（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載。

